Herboren hekkensluiter De Graafschap laat weinig heel van Fortuna

Een ijzersterk begin leverde de thuisploeg nog geen doelpunten op, maar na een halfuur stond er toch 2-0 op het scorebord. Twee keer was het Serrarens die raak schoot na goede voorzetten. Toen Youssef El Jebli vlak voor rust via een prachtige vrije trap ook nog de 3-0 maakte, leek de wedstrijd gespeeld.



Tien minuten na de pauze leek Ahmed El Messaoudi de wedstrijd weer spannend te maken, maar die hoop bij de bezoekers was snel weg toen in korte tijd opnieuw Serrarens (zijn derde treffer) en El Jebli (tweede treffer) de score opvoerde naar 5-1. Serrarens werd de eerste speler van De Graafschap sinds Rydell Poepon in 2010 met een hattrick in de eredivisie.



Zo werd het dus een ruime, maar zeer verdiende zege voor hekkensluiter De Graafschap, dat uitstekend begint aan de tweede seizoenshelft. De ploeg van trainer Henk de Jong treft Excelsior volgende week op het kunstgras in Rotterdam. Een week later komt NAC naar De Vijverberg.