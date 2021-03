Herinneringen aan Cruijff | ‘De eerste bal kwam precies op mijn koppie’

Bal op het koppie

Ik ben inmiddels meer dan 14 jaar verbonden aan de Cruyff-foundation en als fotograaf voor de stichting actief. In die hoedanigheid heb ik vele momenten met Johan gehad. De mooiste waren altijd de blik in zijn ogen als hij bezig was met de kinderen.

In 2013 gebeurde het volgende: Er was de wens om een foto van Johan te maken voor een doel dat dicht was en gaten had aan de linker- en rechterzijde. Het was de bedoeling dat de kinderen de bal door die gaten schoten. De gaten hadden verschillende punten van waardering. We liepen daar samen naar toe. Zonder dat het was afgesproken wist je: hij gaat eerst zelf een balletje schieten met de kinderen.

Ik nestelde mij in het midden op de grond voor het doel. Links en rechts van mij de gaten. Op het moment dat ik op de grond zat, dacht ik nog...

De eerste bal nam hij zodanig (rustig in snelheid) dat ik A) de foto kon maken en B) de bal precies op mijn koppie kwam (ik had dus genoeg tijd om mijn camera opzij te doen). Je kunt je de lol bij de kinderen voorstellen en die was bij Johan niet minder. Johan nam vervolgens nog enkele ballen en vanzelfsprekend iedere bal in een ander gat. Bij het teruglopen vroeg ik hem: ,,Wat deed jij nou?” Hij pakte me beet en zij: ,,Sorry Herman, die eerste ging een beetje verkeerd”.

De uitdrukking op zijn gezicht hoef ik niet uit te leggen. Nog vele malen als we elkaar passeerden tikte hij met zijn vingers even mijn voorhoofd aan. Precies waar de bal toen kwam. Het is en het blijft een enorm gemis. Vijf jaar inmiddels, het went niet. Mooi mee te mogen werken in zijn nalatenschap. Wat een fijn mens was Johan.

Herman van der Wulp

Volledig scherm Johan Cruijff schiet de bal. © Herman van der Wulp

Praatje met Cruijff

In 1993 zijn we met een bont gezelschap van de plaatselijke voetbalvereniging van Oost-Knollendam op uitnodiging van een bestuurslid van FC Barcelona op bezoek geweest bij het grote FC Barcelona.

Johan Cruijff was er trainer, Koeman, Laudrup, Stoitsjkov, Guardiola en Bakero de aansprekende namen in het team. We kregen ‘s middags voor de wedstrijd tegen Rayo Vallecano een rondleiding door het stadion, mochten in de bestuurskamer komen en tot onze grote verrassing kwam Johan Cruijff ook nog langs en nam alle tijd om iedereen rustig te woord te staan. We spraken over het aanstaande kampioenschap, over zijn commercial tegen het roken: een moment om nooit te vergeten!

Raymond Kuijken

Volledig scherm Een praatje met Johan Cruijff. © Raymond Kuijken

Cruijff komt prijs uitreiken

Ergens begin 1979 of eind 1978 denk ik, ik was 8. In de RAI in Amsterdam draaide op woensdagmiddag de film Nr.14; een paar honderd jongetjes opeengepakt in een enorme hal.

In de pauze was er een quiz. ‘Wie scoorde er 2x in de WK-finale van 1978?’ was een van de vragen. Die wist ik! Ik stak mijn vinger op en mocht antwoorden ‘Mario Kempes’. Het was goed en ik had een Cruijff-trainingspak gewonnen. Leuk. Hoera, best spannend. Maar Cruijff kwam na afloop van de film zelf op het podium om de prijzen uit te reiken. En er was een fotograaf van de krant.

Ik ben nu 50, het trainingspak heb ik jaren gedragen maar was al snel te klein. Pas toen ik 18 was, gooide ik het weg. En die foto hangt nog steeds trots in mijn werkkamer. Ik sta links, met grote grijns. Als ode aan mijn jeugdidool, die opeens naast me stond in die grote hal.

Marco de Leeuw

Volledig scherm Johan Cruijff en Marco de Leeuw (links). © Marco de Leeuw.

Scoren tegen het Barcelona van Cruijff

Vijf jaar na zijn overlijden merk ik nog regelmatig hoe groot de invloed van Johan Cruijff op mijn leven is geweest. En ongetwijfeld op vele van mijn leeftijdgenoten. Ik ben opgegroeid in Breda en de eerste keer dat ik mee mocht naar het stadion met mijn oudere broers, was uiteraard NAC tegen Ajax. Ik hing in de hekken, ‘Cruijffie’ schreeuwend, tot ergernis van mijn oudste broer, want Johan speelde natuurlijk wel bij de vijand uit Amsterdam.

Alle kinderen bij ons in de buurt wilden Cruijffie zijn als we gingen voetballen en iedereen wilde rugnummer 14 hebben. Zo erg, dat de ouders in onze buurt afspraken dat dan maar niemand Cruijffie mocht zijn. Dat voorkwam een hoop geruzie voordat we gingen voetballen. Van Johan bleven we voortaan af, hij was bij ons in de buurt al heilig lang voor zijn transfer naar Barcelona. Twee keer in mijn leven is mij de eer gegund Johan persoonlijk te ontmoeten. Momenten waarover ik tot op de dag van vandaag niet uitgepraat raak, zoveel indruk hebben die gemaakt.

Volledig scherm Scoren tegen het FC Barcelona van Johan Cruijff. © Rob Schluter

De eerste keer was op 31 juli 1988. Nederland was net daarvoor Europees kampioen in Duitsland geworden en PSV had de Europacup 1 gepakt. In de jaren daarvoor had ik bij RKC Waalwijk gespeeld maar helaas wist ik daar geen basisplaats te veroveren. Na een paar jaar op het tweede niveau in België werd ik benaderd door de technisch directeur van Helmond Sport. Ik twijfelde nog totdat hij vertelde dat Helmond Sport in de voorbereiding een oefenwedstrijd tegen het grote Barcelona zou spelen. Eindelijk had ik de mogelijkheid mijn idool in levenden lijve te ontmoeten!

De laatste dag van juli 1988 was het zover en stond ik tegenover gerenommeerde Spaanse internationals als Julio Alberto, Soler, Bakero, Salinas, Begiristain en Carrasco. Helaas voor Johan wonnen wij die wedstrijd met 3-0 en Helmond stond dagenlang op zijn kop. Vrijwel alles lukte die dag en ik scoorde ook nog. In de Spaanse kranten kreeg Barcelona ervan langs en ik werd beloond met een 10. Na afloop vroeg Johan zelfs aan mijn trainer waar hij die spits toch gevonden had. Ik heb me daarvoor en daarna nooit meer zo trots gevoeld.

Lag het aan mijn voetbalkwaliteiten? Nee, ik kon redelijk voetballen maar ik kwam simpelweg tekort voor het hoogste niveau. Maar 31 juli 1988 gebeurde er iets magisch. Het enkele feit dat mijn grote jeugdidool op de bank bij de tegenstander zat, deed mij bijna vliegen over mijn tegenstanders. Niet zoals Johan tijdens zijn carrière talloze malen heeft laten zien, maar ik was die dag zo ongelooflijk geïnspireerd en gedreven dat ik over het veld leek te zweven. Daarvoor en daarna heb ik nooit meer het niveau van die dag bereikt. Maar als ik erop terugkijk, kan het feit dat die dag alles samenviel, geen toeval zijn.

Rob Schluter

Volledig scherm De elftallen van FC Barcelona en Helmond Sport. Derde van links: Johan Cruijff. © Rob Schluter

Nerveuze presentator

Het moet in 2007 of 2008 geweest zijn dat Johan Cruijff een Cruyff Court kwam openen op Curaçao. Cruijff zou de ceremonie samen met een lid van het Koningklijk Huis doen. Ik weet niet meer of het Beatrix of Willem-Alexander was. Via de locale radiostations werd ik op de hoogte gehouden van waar de Koningklijke Familie zich bevond en ruim voor ze bij de Cruyff Court arriveerden was ik al aanwezig met een Oranjeshirt en zwarte viltstift in de hand.

Cruijff was er ook al en zonder om te kijken naar de beveiliging, de vele genodigden, ministers en de gouverneur, liep ik zomaar op Cruijff af om een handtekening te vragen. ,,Natuurlijk kan dat”, zei Cruijff maar op dat moment kwam de presentator van het suffe TV programma Blauw Bloed op ons af. ,,Dat kan nu niet, de Koningin komt eraan”, zei hij. ,,Och, nee joh‘’, zei Cruijff en zonder zich verder iets van de nerveuze presentator aan te trekken plaatste Cruijff zijn sierlijke krabbel op mijn Oranjeshirt. ,,Nummer 4 is van Rijkaard‘’, zei Cruijff nog. ,,Zet er dan een 1 voor‘’, antwoordde ik. En dat deed hij. Later op de dag ging ik bij mijn moeder langs. Zij zag mij binnenkomen en zei, zonder iets van mijn ontmoeting eerder die dag te weten, “volgens mij heb jij iets bijzonders meegemaakt vandaag”. ,,Ja”, zei ik.....

Arthur Rozendal

Volledig scherm Arthur Rozendal met zijn gesigneerde shirt.