Het beste Italië ooit: onze experts kiezen de beste elf

In deze voetballoze periode is het heerlijk om te discussiëren over triviale onderwerpen als: wie is nou de beste speler ooit? Of welke spelers moeten er in het beste Nederlandse elftal ooit? En dat is precies wat Maarten Wijffels en Mikos Gouka doen. Vandaag: het beste Italië.

Volledig scherm De beste elf van Italië volgens Maarten Wijffels. © AD Volledig scherm Het Italië-elftal van Mikos Gouka. © AD

De onderbouwing van Mikos Gouka

Verdediging

Keeper: Dino Zoff. Het mooie aan Dino Zoff vind ik dat hij op z’n veertiende werd afgetest door Juventus en Inter. Via Udinese lukte het hem toch in het betaalde voetbal te komen. In 1968 werd hij Europees kampioen, in 1982 wereldkampioen. Hij was op de dag van de finale al 40 jaar, 4 maanden en 13 dagen oud.

Volledig scherm 1982: Dino Zoff. © EPA

Rechtsback: Giuseppe Bergomi. Hij speelde maar liefst 756 wedstrijden voor Internazionale. Bergomi speelde met Italië liefst vier WK’s en won het toernooi in 1982. De spijkerharde verdediger was toen pas 18 jaar oud. Hij kwam uiteindelijk 81 maal uit voor de Squadra Azzura.



Centrale verdediger: Gaetano Scirea. Een van de meest elegante verdedigers die ik ooit zag spelen. Scirea kreeg in zijn loopbaan slechts eenmaal een gele kaart. Hij verongelukte in 1989 in Polen in een taxi die in brand was gevlogen.



Centrale verdediger: Fabio Cannavaro. Als jong talent mocht Cannavaro meetrainen bij Napoli. De eerste taak? Bij een partijtje Diego Maradona afstoppen. Hij pakt zijn grote idool aan. Maradona geeft hem na afloop zijn voetbalschoenen. Slechts 1 meter 75 is hij, maar in 2006 de beste voetballer ter wereld.

Linksback: Paolo Maldini. Maldini speelde liefst 25 seizoenen voor AC Milan. Hij won vijf keer de Europa Cup I en zeven landstitels. Voor het Italiaanse elftal kwam hij 126 keer uit. Als eerbetoon heeft Milan besloten om het rugnummer 3 niet te gebruiken totdat één van de zoons van Maldini het eerste heeft gehaald.

Middenveld

Andrea Pirlo. Op zondag 9 juli 2006 lag Pirlo ontspannen een beetje Play Station te spelen. Hij dommelde af en toe in slaap. Een paar uur later werd hij wereldkampioen met Italië. Zes jaar later moest hij een penalty nemen. Joe Hart ging naar de hoek en de stift van Pirlo was zo wonderschoon.



Giancarlo Antognoni. Het WK 1982 was lange tijd zijn toernooi. De schitterende spelbepaler van Fiorentina. Een blessure in de halve finale tegen Polen kostte hem echter de eindstrijd tegen West-Duitsland. Als je het hebt over een schitterende spelmaker, dan is Antognoni het ultieme voorbeeld.

Volledig scherm Giancarlo Antognoni. © © PICS UNITED

Marco Tardelli. Alleen het juichen na de goal tegen West-Duitsland is al legendarisch. Tardelli scoorde op het WK 1982 ook tegen Argentinië. De onvermoeibare linkspoot, jarenlang een steunpilaar bij het grote Juventus was één van de meest waardevolle spelers in de geschiedenis van het Italiaanse voetbal.

Aanval

Roberto Baggio. De goddelijke paardenstaart noemden ze hem. Een schitterende speler met zoveel techniek. Op het WK 1990 in eigen land was hij in topvorm. In 1994 ook, maar uitgerekend de geweldenaar schoot de beslissende penalty over en dat maakte Brazilië kampioen.

Paolo Rossi. Het WK 1982. Rossi scoorde niet in de poulefase tegen Polen, Kameroen en Peru. Hij scoorde niet in ronde twee tegen Argentinië. Maar vanaf dat moment was hij opeens de beste spits ter wereld. Drie goals tegen Brazilië, twee tegen Polen en één tegen West-Duitsland. Topscorer en wereldkampioen.



Alessandro del Piero. Del Piero was een ster op clubniveau. In de nationale ploeg liep het lang minder soepel. Hij verloor in 2000 de finale van Frankijk in Nederland. In 2006 volgde de wraak. Op het WK maakte hij in de halve finale tijdens zijn invalbeurt de beslissende treffer tegen Duitsland versloeg.

Volledig scherm Alessandro del Piero. © AP

Twaalfde man: Claudio Gentile. De uitvinder van de straffe mandekking, de man ook die in 1982 zo kort dekte op Diego Maradona dat je er bijna draaierig van werd. Een icoon van Juventus en de nationale ploeg.

Trainer: Marcello Lippi

Het elftal van Maarten Wijffels (60%)

De onderbouwing van Maarten Wijffels

Keeper: Gianluigi Buffon. Dit beste Italië is een mix van de WK-teams van 1982, 1994 en 2006. Op doel is het kiezen tussen Dino Zoff, de captain bij de WK-zege in ’82 en Buffon, die in 2006 wereldkampioen werd. Dan toch Buffon, ook vanwege zijn totale carrière die nog steeds voortduurt.

Volledig scherm Gianluigi Buffon. © REUTERS

Rechtsback: Giuseppe Bergomi. De verleiding is groot om één van de vele grote Italiaanse centrumverdedigers naar de zijkant te halen. Maar Bergomi is ook een monument. Als 18-jarig broekie debuteerde hij aan de vooravond van het WK’82 in de nationale ploeg en zestien jaar later speelde hij zijn laatste WK in Frankrijk. Tussendoor was hij in 1990 aanvoerder bij het WK in eigen land.



Centrale verdediger: Fabio Cannavaro. De aanvoerder van Italië die in 2006 de wereldbeker omhoog hield na de gewonnen finale tegen Frankrijk. Cannavaro was niet lang, maar had de sprongkracht van een NBA-basketballer. Uitzonderlijk was ook dat hij als verdediger werd gekozen tot wereldvoetballer van het jaar. Krijgt in dit team de voorkeur boven onder anderen Franco Baresi.



Centrale verdediger: Gaetano Scirea. Eén van de meest sierlijke verdedigers die het voetbal ooit zag. En ook één van de succesvolste met Juventus. Landskampioen, bekerwinnaar, alle drie de Europacups (inclusief EC2), wereldbeker voor clubs, WK voor landenteams. Alleen een EK-titel ontbreekt op het palamares van de man die in 1989 om het leven kwam bij een auto-ongeluk. Scirea was pas 36 jaar en voor Juve aan het scouten in Polen.

Volledig scherm Gaetano Scirea in 1978 in actie tegen Oranje. Links Jan Poortvliet. © Cor Mooij / PU / BSR Agency

Linksback: Paolo Maldini. Zag de wereld ooit een completere linksback dan hij? Zlatan Ibrahimovic noemt Maldini altijd zijn moeilijkste tegenstander in 20 jaar topvoetbal. En Ronaldinho zei ooit bewonderend: ‘Maldini is natuurlijk één van de beste verdedigers. Maar als ie de bal had, leek hij niet op een verdediger, maar op een elegante middenvelder.’

Middenveld

Regisseur: Andrea Pirlo. Misschien wel de meest invloedrijke Italiaanse middenvelder ooit. De man die in alle teams waarin hij speelde het ritme aangaf. Meester van de (steek) pass en de dodelijke vrije trap. Wereldkampioen in 2006.



Rechtermiddenvelder: Giancarlo Antognoni. Nog zo’n creatieve, sierlijke middenvelder. Spelbepalende pion in het WK-team van ’82. Net als Pirlo een karakteristieke kop. Speelde bijna zijn hele carrière voor Fiorentina. Op YouTube staan nog een paar dynamische dribbels en acties van Antognoni. Blessuregevoeligheid zat hem nog wel eens in de weg.

Linkermiddenvelder: Marco Tardelli. Bekend over de hele wereld om zijn explosie van vreugde in de WK-finale in 1982 tegen Duitsland. Hij maakte toen de 2-0 met links in de hoek. Wat mij betreft het mooiste juichen ooit. Tardelli heeft in Nederland sinds kort een nostalgisch voetbaltijdschrift naar zich vernoemd. Speelde 81 interlands.

Nummer 10: Francesco Totti. Je zal als bijnaam ‘De Keizer van Rome’ hebben. Dan weet je het wel. Eén van de wereldkampioenen van 2006 en een speler die zijn hele loopbaan trouw bleef aan AS Roma. Tardelli en Totti houden onder anderen Alessandro Del Piero en Gianni Rivera uit dit elftal. Daar valt over te twisten natuurlijk, maar dat is dan maar zo.

Volledig scherm © AFP

Spits 1: Roberto Baggio. Nog zo’n schitterende bijnaam: ‘De Goddelijke paardenstaart’. Baggio is de enige Italiaanse speler die scoorde op drie verschillende WK’s. Met 9 WK-goals in totaal is hij gedeeld topscorer van zijn land. Vooral in 1994 bij het toernooi in Amerika tekende hij voor schitterende dribbels en solo’s.



Spits 2: Paolo Rossi. Toegegeven: zonder WK had hij niet in dit elftal gestaan. Maar in 1982 veranderde alles wat hij aanraakte in goud. Hij blonk uit in misschien wel de mooiste WK-wedstrijd ooit gespeeld, Italië – Brazilië in de bloedhitte van Barcelona. WK-winnaar, topscorer met 6 goals en gekozen tot beste speler van het toernooi.



Coach: Marcello Lippi

Volledig scherm Paolo Rossi en Marco Tardelli.

12de man: Demetrio Albertini. Alvast excuses voor het voorbijgaan aan iconen als Sandro Mazzola en Giuseppe Meazza. Of kopstukken uit de huidige tijd zoals Daniele De Rossi en Giorgio Chiellini. De 12de man in dit team wordt Demetrio Albertini. Hij staat symbool voor de teamplayer met tact en toewijding zoals Italië er al vele had. Albertini speelde nog met Van Basten, Gullit en Rijkaard bij Milan.