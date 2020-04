Het beste Oranje aller tijden: onze experts kiezen de beste elf spelers

In deze voetballoze periode is het heerlijk om te discussiëren over triviale onderwerpen als: wie is nou de beste speler ooit. Of welke spelers moeten er in het beste Nederlandse elftal ooit. En dat is precies wat Maarten Wijffels en Mikos Gouka doen. Vandaag: het beste Oranje ooit. Stem op het sterkste elftal en bekijk de onderbouwing van onze experts.

Het beste Oranje volgens onze experts

Het beste Oranje ooit volgens Mikos Gouka
Het beste Oranje ooit volgens Maarten Wijffels

De onderbouwing van Maarten Wijffels

Keeper:

Edwin van der Sar



Het beste Oranje ooit formeren, begin er maar eens aan…11 ‘namen’? Nee, het moet ook wel een ‘team’ zijn, een mix van kwaliteiten en karakters. Daarom: het EK’88-team als basis en per positie kijken of er een nóg betere kandidaat is. In het doel Van der Sar boven Van Breukelen, want ‘Sar’ voetbalde ook mee.

Rechtsback:

Berry van Aerle



Op rechtsback wint Van Aerle het nipt van Suurbier en Reiziger. Terriër uit Helmond, voor niemand bang. Oranje is de Randstad, met door de jaren heen alleen al een stoet aan rasvoetballers uit Utrecht. Maar Van Aerle is ook een eerbetoon aan de provincie. En aan wat die aan internationals heeft voortgebracht.

Centrumverdediger:

Frank Rijkaard



Multifunctioneel talent. Middenvelder bij het grote Milan van de jaren 80 en 90, maar EK-winnaar met Oranje achterin. Hij schakelde tal van topspitsen uit en deed mee in de opbouw. Andere kandidaten die hier zijn afgewogen: Rinus Israel, Virgil van Dijk, Jaap Stam.

Centrumverdediger:

Ronald Koeman



De beste voetballers zijn de spelers die echt iets eigens hebben. Een specifieke beweging, een actie, een handelsmerk. De wreeftrap van Koeman is een sprekend voorbeeld. Ooit 23 doelpunten in één eredivisieseizoen bij PSV als inschuivende libero. De pegel van afstand zoals hij die had, is nu bijna dood.

Volledig scherm Frank Rijkaard (r) en Ronald Koeman staan in het centrum bij Maarten Wijffels. © getty

Linksback:

Ruud Krol



Kan ook centraal in de defensie, maar sowieso één van de elf. Lange tijd recordinternational en het vaakst aanvoerder. Twee WK-finales, één keer derde met Oranje op een EK. Eigenlijk kwam bij de schifting voor dit elftal niemand in zijn buurt. Op gepaste afstand volgt Van Bronckhorst.

Rechtermiddenvelder:

Johan Neeskens



Alle succesvolle Oranjeteams hadden middenvelders van graniet. Het cement tussen de stenen. Van Neekens (jaren 70) via Wouters (EK ‘88), Davids (WK 1998, EK 2000) en Van Bommel (WK 2010) tot de in die rol onderschatte Nigel de Jong bij het WK 2014. In die stiel was Neeskens ook nog compleet als voetballer.

Linkermiddenvelder:

Willem van Hanegem



Ook bij uitstek een speler met een eigen gezicht. In dit geval werd zijn handelsmerk zelfs zijn geuzennaam: ‘de kromme’. Dit beste Oranje aller tijden is niet te vangen in één spelsysteem. Geen 4-3-3- of 4-4-2, maar een ploeg die druk naar voren geeft en de bal wil.

Schaduwspits:

Johan Cruijff



Waar zet je Cruijff neer? In dit geval: als regisseur tussen de linies van middenveld en aanval. Verder uitleg voor de keuze voor hem is overbodig.

Volledig scherm Johan Cruijff en Willem van Hanegem © ANP

Hangende rechtsbuiten:

Arjen Robben

De beste speler van zijn generatie. En met Wesley Sneijder de enige die bij de eerste 12 man van een ‘beste Oranje’ zit. Robben ook nu in een vrije rol vanaf rechts. Hij zal er vast goed klikken met de opstomende Van Aerle, zoals hij jarenlang bij Bayern een tandem vormde met Philipp Lahm.

Spits:

Marco van Basten



De keuze is reuze in de aanval. Bergkamp, Kluivert, Van Nistelrooy en all-time topscorer Van Persie vallen buiten de boot. Net als Lenstra en Bakhuys. Wat de tv-terugblik laatst op het EK’88 leerde: wat was hij goed in een tijd dat spitsen vogelvrij waren en tackles op de achillespezen nog gemeengoed.

Spits:

Ruud Gullit



De enige aanvoerder van Oranje die ooit een hoofdprijs omhoog tilde, de EK-trofee. En Gullit speelde dat toernooi zogezegd slecht. Nou, amehoela! Het is maar hoe je kijkt: Zie hoe hij sleurde en zich opofferde voor het team. De dynamische bliksemafleider voor Van Basten.

Twaalfde man:

Wesley Sneijder



Eigenlijk hoort ook hij in de basis. Recordinternational. Volstrekte tweebenigheid als prachtig wapen en liefst zes EK’s/WK’s meegemaakt. Laten we zeggen dat hij zich in dit elftal speelt in de loop van een toernooi. Sneijder en Robben in één fictief elftal met Cruijff, Van Hanegem en Basten, dat zou wat zijn!



Trainer:

Rinus Michels

De onderbouwing van Mikos Gouka

Keeper:

Edwin van der Sar



Close finish met die andere grote naam als doelman die ook jarenlang een vaste waarde was bij Oranje: Hans van Breukelen. Dat Van der Sar toch onder de lat staat, heeft ook te maken met zijn imposante clubcarrière in Engeland. En met het feit dat hij liefst 130 interlands speelde.

Rechtsback:

Jaap Stam

Het is een beetje schipperen op de positie van rechtsback. Jaap Stam is natuurlijk meer een centrumverdediger. Wim Suurbier was een kandidaat. Of Berry van Aerle. Maar Jaap Stam begon ooit als rechtsback en zijn staat van dienst in Oranje is zo indrukwekkend dat hij in dit elftal hoort.

Centrumverdediger:

Frank Rijkaard

Geen twijfel over mogelijk, Frank Rijkaard hoort thuis in het beste Oranje aller tijden. Dat had als middenvelder gekund, maar zijn beste interlands speelde de voormalig speler van Ajax en AC Milan toch vooral als sterke pion in de laatste linie. Met het EK 1988 in West-Duitsland als hoogtepunt.

Centrumverdediger:

Virgil van Dijk

Het beste Oranje aller tijden is niet alleen een kwestie terugkijken. Virgil van Dijk is misschien wel de allerbeste verdediger op aarde op dit moment. Met hem als aanvoerder heeft Oranje de weg naar boven weer nadrukkelijk ingeslagen. De topverdediger van Liverpool verdient een plek in dit elftal.

Volledig scherm Virgil van Dijk © Pim Ras Fotografie

Linksback:

Ruud Krol

Ruud Krol is net als Jaap Stam meer centrumverdediger dan een back, al liet hij in 1974 in West-Duitsland een geweldige indruk achter aan de zijkant. Krol speelde liefst twee WK-finales en was er zelfs in de magere jaren tachtig nog bij toen Oranje zo zoekende was.

Rechtermiddenvelder:

Johan Neeskens

Net als Krol speelde Neeskens twee WK-finales en scoorde er zelfs in eentje in 1974. En ook hij was er nog even bij in de jaren tachtig, toen Oranje steeds verder wegzakte. De middenvelder kon geweldig voetballen, maar ook vechten en wordt geroemd door vrijwel al zijn medespelers. Neeskens is onomstreden.

Schaduwspits:

Johan Cruijff

Dat Johan Cruijff in het beste Oranje aller tijden ooit staat, is logisch. De vraag is alleen waar de legendarische nummer 14 precies moet worden opgesteld. Dan maar net achter de drie spitsen, pal achter zijn voormalig protegé Marco van Basten. Cruijff was de beste Nederlandse speler ooit.

Linkermiddenvelder:

Willem van Hanegem

Eveneens geen twijfel over mogelijk. Willem van Hanegem behoort voor vrijwel iedereen tot de allerbeste spelers die het Nederlandse voetbal ooit heeft voortgebracht. De Kromme, verliezend WK-finalist in 1974, is zelf niet zo van de lijstjes, maar een betere linksbenige middenvelder heeft dit land simpelweg nooit voortgebracht.

Rechterspits:

Ruud Gullit

Ruud Gullit kun je overal neerzetten. Wie recent de herhalingen van het EK 1988 nog eens terug zag, hoorde voortdurend dat het toernooi niet het toernooi van Gullit was. Maar met twee assists tegen Engeland en de openingstreffer in de finale, zegt dat vooral iets over hoe goed Gullit in topvorm was.

Spits:

Marco van Basten

Marco van Basten, noem zijn naam ergens in het buitenland en mensen maken een buiging. Van Basten die het EK 1988 besliste met een wondertreffer. Tegenstander Vasili Rats van de Sovjet Unie zei later: Wat Van Basten die dag in München deed, was toveren. En een tovenaar, die stel je op.

Linkerspits:

Robin van Persie

De topscorer aller tijden van Oranje, die verdient ook een plekje in de basiself. De man van de waanzinnige kopbal tegen de Spanjaarden op het WK 2014 in Brazilië. Het natuurtalent Van Persie begon ooit als linkerspits en daar zetten we hem dan maar weer neer in dit elftal.

Volledig scherm De prachtige treffer die Robin van Persie op het WK maakte in de wedstrijd tegen Spanje © Pim Ras

Twaalfde man:

Dennis Bergkamp



De stilist die natuurlijk niet kan ontbreken. De man van de wonderschone treffer tegen de Argentijnen in 1998. Maar ja, er moeten nogal wat knopen worden doorgehakt.

Trainer:

Rinus Michels