Het beste PSV ooit: onze experts kiezen de beste elf spelers

Poll & VideoIn deze voetballoze periode is het heerlijk om te discussiëren over triviale onderwerpen als: wie is nou de beste speler ooit. Of welke spelers moeten er in het beste Nederlandse elftal ooit. En dat is precies wat Maarten Wijffels en Mikos Gouka doen. Vandaag: het beste PSV aller tijden. Stem op het sterkste elftal en bekijk de onderbouwing van onze experts.

Volledig scherm Het beste PSV van Mikos Gouka. © AD

Volledig scherm Het beste PSV van Maarten Wijffels. © AD

De onderbouwing van Maarten Wijffels

Keeper: Jan van Beveren. Tja, kies je Van Breukelen of Van Beveren? Voor allebei is veel te zeggen. En Heurelho Gomes is een uitstekende nummer drie. Toch Van Beveren, om recht te doen aan zijn enorme intrinsieke talent. Hoe sierlijk hij kon zweven zie je terug op YouTube beelden. Een geboren doelman, die een beter lot had verdiend in Oranje.



Rechtsback: Berry van Aerle. In dit elftal kan Turbo Berry niet ontbreken. 13 seizoenen PSV met 280 wedstrijden. Tegenwoordig scout bij de club. Eén van een reeks spelers uit Helmond die uitgroeiden tot PSV-iconen. Net als in het ‘beste Oranje’ vormt hij in dit ‘beste PSV’ een tandem met Arjen Robben. Zoveel dynamiek op één flank, daarmee sloop je tegenstanders.

Voorstopper: Ivan Nielsen. Met Jaap Stam samen de beste pure verdediger die PSV ooit had. Met op enige afstand de Braziliaan Alex. Ivan Nielsen was het betrouwbare slot op de deur in 1987/88, het seizoen waarin PSV de treble van titel, beker en Europacup 1 won. Nielsen vertegenwoordigt meteen ook de Scandinavische connectie. Van Edström via Heintze en Lerby tot aan Thoresen.

Volledig scherm Ivan Nielsen zet een tackle in op Pierre Blattler van Roda JC. © ANP

Libero: Ruud Gullit. Het is ondoenlijk kiezen in de voorhoede. Daarom speelt Ruud Gullit nu in de rol die hij bij PSV óók had, die van libero. Zijn komst in de zomer van 1985 luidde een nieuw tijdperk in. PSV won meteen bij Ajax (2-4) en werd dat seizoen na acht jaar weer eens landskampioen. Aanvoerder Gullit kreeg de schaal na een 8-2 zege op Go Ahead.

Linksback: Andrès Guardado. Eigenlijk is die plek voor Jan Heintze, maar het PSV van de jaren 80 is al goed vertegenwoordigd. Er moet ook ruimte zijn voor een blikvanger uit recente jaren en dan denk je meteen aan Andrès Guardado. Hij had al drie WK’s en meer dan 100 interlands in de benen toen hij vanuit de Primera Division naar PSV kwam.

Vrije rol op rechts: Arjen Robben. Ook aan hem kun je niet voorbij. Zette bij PSV zijn eerste passen in de Champions League, in 2002 tegen Borussia Dortmund en speelde vervolgens zijn hele carrière lang onafgebroken op dat podium. Geen Nederlandse voetballer zegt hem dat na. Bij PSV ontdekte Robben ook dat hij het beste rendeerde op rechts. En niet op links.

Volledig scherm 2004: Arjen Robben namens PSV in actie tijdens de Efes Pilsen Cup in Antalya. © EPA

Centraal middenveld: Mark van Bommel. Elk topelftal heeft een speler zoals hij nodig op het middenveld. Een speler met dynamiek, gif en leiderschapskwaliteiten. Typerend was dat Van Bommel al snel na zijn overstap van Fortuna Sittard aanvoerder werd. Hij kwam ook zijn belofte na om na een rijke carrière af te sluiten in Eindhoven.

Nummer 10: Luc Nilis. Waar zet je de stylist Luc Nilis in dit elftal neer? Omdat de spitsposities al zijn vergeven speelt hij er kort achter. Als de man van de steekbal, de geniale ingeving, het schot van afstand ook. Het mooiste eerbetoon aan Nilis was dat hij tot beste speler van de eredivisie werd verkozen juist in de tijd dat Ajax de beste club ter wereld werd.

Linkermiddenvelder: Phillip Cocu. In twee decennia gaf hij PSV veel moois. Eerst als jonge speler in de jaren 90. Bij PSV ontwikkelde Cocu zich tot een speler die werd gekocht door FC Barcelona. Rond 2005 was hij de routinier die na een topcarrière terugkeerde en met PSV nog bijna de Champions League won. Geboren Eindhovenaar ook nog.

Spits: Romario. Alleen al door die legendarische wedstrijd tegen Steaua Boekarest zou hij in dit team moeten. Kijk de beelden nog eens terug, met het tv-commentaar van Evert ten Napel bij de goals en acties van ‘die dekselse Braziliaan.’ Romario of Ronaldo, welke PSV-Braziliaan was beter? Gezegend zij een club die zo’n discussie heeft.

Spits: Willy van der Kuylen. Stel je een aanvalslinie voor met Romario en Willy van der Kuylen en Luc Nilis die deze twee bedient. ‘Skiete Willy’ is de eeuwige topscorer van de eredivisie met 311 goals, een aantal dat nooit meer iemand haalt. 528 wedstrijden in totaal, als aanvoerder de UEFA Cup in 1978 gewonnen en een standbeeld voor het Philips Stadion.

Volledig scherm 1973, Ajax-PSV: Willy van der Kuylen passeert doelman Heinz Stuy. © ANP

12de man: Ruud van Nistelrooy. Als twaalfde man toch ook nog maar een aanvaller. Dat kan Ronaldo zijn. Of Mateja Kezman, René van de Kerkhof of nog verder terug in de geschiedenis Coen Dillen, goed voor 43 treffers in één eredivisieseizoen. Maar de keuze valt op Ruud van Nistelrooy. Om zijn goals, zijn klasse en zijn gouden combi met Luc Nilis.

Trainer: Guus Hiddink.

De onderbouwing van Mikos Gouka

Keeper: Jan van Beveren. Jan van Beveren had volgens velen honderd interlands moeten spelen. De doelman was een kunstenaar onder de lat en een topatleet. En daarnaast nog eens erg eigenwijs. ,,Qua aanleg was hij één van de besten van de wereld,’’ zei Willem van Hanegem mij ooit. Van Beveren moet onder de lat.

Volledig scherm 1971, Feyenoord PSV: Jan van Beveren oog in oog met Willem van Hanegem. © ED

Rechtsback: Erik Gerets. Berry van Aerle of Erik Gerets is de vraag. De Belg zette ik in het beste België ooit en Van Aerle niet in het beste Oranje ooit. Dus als we consequent blijven, schuiven we wederom Gerets naar voren. Een van de beste verdedigers die ooit in de eredivisie speelde.

Voorstopper Jaap Stam. Jaap Stam is simpelweg één van de beste mandekkers die Nederland ooit heeft gehad. De verdediger maakte bij PSV alweer een grote stap in zijn carrière. Hij wint het wat mij betreft van spelers als Alex, Huub Stevens en Ernie Brandts, die ook geweldig konden verdedigen en koppen.

Libero: Ronald Koeman. De man die in 1988 PSV echt vorm gaf in Nederland en Europa. Zijn doelpunten, zijn lange ballen over het hele veld. Koeman was bij FC Groningen goed, bij Ajax nog beter maar was in Nederland bij PSV op zijn allerbest in de eredivisie.

Linksback: Jan Heintze. Speelde zolang voor PSV dat hij niet mag ontbreken. Wint het van Arthur Numan terwijl ook de Koreaan Lee en Jan Poortvliet daar gekozen hadden kunnen worden. Heintze was voor veel fans van PSV een held en dat is niet onterecht.

Rechtermiddenvelder: Mark van Bommel. Van Bommel had maar één seizoen nodig om aanvoerder te worden bij PSV. Onder zijn leiding werd PSV vier keer achter elkaar kampioen. Van Bommel was de ultieme winnaar, die ook nog eens uitstekend kon voetballen. Hij mag simpelweg niet ontbreken in dit beste PSV aller tijden.

Centrale middenvelder: Luc Nilis. Aad de Mos verdient de credits dat hij PSV voor een bescheiden bedrag Luc Nilis bezorgde. Nilis en de Braziliaan Ronaldo, het was een schitterend duo. Nilis speelde zes seizoenen bij PSV waarin hij liefst 110 doelpunten maakten. We zetten hem in een aanvallende rol op het middenveld.

Volledig scherm 1997: Luc Nilis ontwijkt een tackle van Fabio Galante van Inter. © ANP

Centrale middenvelder: Willy van der Kuylen. Willy van der Kuylen is volgens mij ‘Mister PSV’. Iemand die maar liefst 528 wedstrijden in het eerste elftal speelde en 308 goals voor PSV maakte, hoort in het beste PSV aller tijden. Een standbeeld van het zeer bescheiden clubicoon staat voor het PSV-stadion. En terecht.

Linkshalf: Arjen Robben. Ik stelde Arjen Robben niet op in het beste Oranje aller tijden en koos voor Ruud Gullit. Daar was niet iedereen het mee eens. Dit keer draaien we de rollen om. Gullit niet en Robben wel. Robben aan de zijkant, op rechts, daar kun je best mee aankomen bij het beste aller tijden.

Spits: Romario. Romario werd drie keer achter elkaar topscorer van de eredivisie worden. Maar zijn allermooiste avond was de wedstrijd in Eindhoven tegen Steaua Boekarest in de Europa Cup I. Drie sublieme goals en die 5-1, die solo waarmee hij de verdedigers en de keeper uitkapt, was onvergetelijk.

Volledig scherm 1989: Romário dolt de defensie van Steaua Boekarest. © ANP

Spits: Ronaldo. Ronaldo speelde maar 46 competitiewedstrijden in het shirt van PSV. Maar wat was hij goed in die wedstrijden. Zijn tijdperk bij PSV viel precies samen met de periode dat Ajax heerste in Europa. In zijn tweede seizoen begonnen de blessures te komen, een euvel dat hem later zo vaak parten speelde.

Twaalfde man: Willy van der Kerkhof. Een type speler waar ook de ploegen in het hedendaagse voetbal nog altijd behoefte aan hebben. De stofzuiger die overal opdook waar hij nodig was. Daarom ook meteen de ideale twaalfde man.



Trainer: Guus Hiddink.