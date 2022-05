Het dna van FC Twente: ‘Enschede is de stad waar het voetbal in Nederland in 1885 begon’

Snelweg

Grolsch Veste

Stadion De Grolsch Veste is de trots van FC Twente en Sjoerd heeft er een ontmoeting met FC Twente-kenner Willy Berends die er een fraai clubmuseum heeft opgericht waarin relikwieën uit zowel magische periodes als tragische dieptepunten te zien zijn. Een oranje-shirt van clublegende Epi Drost heeft een wel heel speciale betekenis. De asymmetrische Grolsch Veste is een gevolg van de soms een beetje te groot dromende Joop Munsterman en geeft bovenin een prachtig uitzicht over het Twentse land. Sjoerd bezoekt ook het vak van het fanatieke Vak P.

Youri Mulder

Bij wat er is overgebleven van het oude stadion heeft Sjoerd een ontmoeting met oud-speler Youri Mulder. Die beleeft bij het oude nog bestaande muurtje van het Oude Diekman nog het echte gevoel van zijn vroegere profvoetballersleven. Mulder mijmert over het oude trainingsveld en laat aan Sjoerd zien dat het oude scorebord uit het stadion nog hangt bij het veld van de nog bestaande amateurclub Sportclub Enschede.

Oprichting

In café Vrieler in de Brinkstraat werd de fusie tussen Enschedesche Boys en Sportclub Enschede bekrachtigd en werd FC Twente geboren. Aan de noordkant van de stad ligt het monument voor de wijk Roombeek waar in 2000 de vuurwerkramp plaatsvond. De ramp had impact op Enschede en zeker ook op FC Twente dat op de dag van de ramp nog een wedstrijd moest spelen tegen Feyenoord. Oud-speler Jeroen Heubach was daarbij. Sjoerd ontmoet hem in het centrum van Enschede op e plek waar een jaar na de ramp juist feest werd gevierd. Toen won het FC Twente van Jeroen Heubach de bekerfinale van PSV.