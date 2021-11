Het dna van Go Ahead Eagles: ‘De Adelaarshorst is typisch een Engels stadion’

In de tweede aflevering van de serie ‘Ontdek de eredivisie’ bezoekt Sjoerd Mossou Deventer. De fraaie stad aan de IJssel met de sympathieke club Go Ahead Eagles dat speelt in dat authentieke stadion waar dit seizoen voor het eerst sinds 2017 weer eredivisievoetbal in wordt gespeeld.

In dat stadion de Adelaarshorst ligt de nostalgie ook in 2021 nog voor het oprapen. Prachtig gesitueerd aan de Vetkampstraat in een volkswijk waar bijna iedereen wel een relikwie van Go Ahead Eagles voor het raam heeft hangen. Sjoerd bezoekt fan Ria Schaar die al vijftig jaar in de gezellige nabijheid van het stadion woont. Haar achtertuin wordt tijdens avondwedstrijden verlicht door de reusachtige, ouderwetse lichtmasten maar dat vindt ze zelf geen enkel probleem.

In het stadion praat Sjoerd met Paul Bosvelt. De 24-voudig international stond vroeger zelf ook aan de lange zijde in de Adelaarshorst voordat hij samen met Dennis Hulshof en Marco Heering de befaamde rechterkant van het elftal van Go Ahead Eagles vormde dat in de jaren negentig in de eredivisie speelde. Nu is hij technisch directeur van de club en aan Sjoerd laat hij zien wat de Adelaarshorst nou zo mooi maakt.

Volledig scherm De Adelaarshorst van Go Ahead Eagles (links). © DPG Media, ANP

Naast de trainingsvelden achter het stadion ligt het befaamde, voormalige internaat van de club dat talenten voortbracht als René Eijkelkamp, Nico Rijnders, Oeki Hoekema, Pleun Strik, Bert van Marwijk, Johan Derksen en Marc Overmars. Clubman Adrie Steenbergen vertelt Sjoerd er alles over.

Twee kilometer verderop is het centrum van Deventer met De Brink als fraai middelpunt. Hier viert Go Ahead doorgaans haar successen. En in de wijk De Worp is het Bert van Marwijkplein. Zo genoemd naar de geboren Deventenaar toen hij Oranje bijna naar de wereldtitel leidde in 2010. De Worp is om de hoek bij de Ossenwaard, het mooie natuurgebied waar Go Ahead haar allereerste wedstrijden speelde.

