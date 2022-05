Het dna van NEC: tante Toos, uitgegraven heilige grond en pilsjes met de harde kern

Waalkade

Sjoerd begint zijn bezoek aan Nijmegen aan de fraaie Waalkade met uitzicht op de Waalbrug. Rond kunstwerk het Labyrinth hebben de uiteindelijke oprichters van NEC voor het eerst samen gevoetbald. Ze deden dat ook een paar kilometer verderop in het centrum van de stad op De Grote Markt. Om de hoek in de Molenstraat vond uiteindelijke de belangrijke vergadering plaats die leidde tot de oprichting van het huidige NEC.

De Goffert

In stadion De Goffert uit 1939 beklimt Sjoerd de trappen van de toren van de toegangspoort van het oude stadion die behouden is gebleven na de nieuwbouw in 2000. Stadionmanager Theo van Benthum kan mooi vertellen over het stadion waarin veel is overgebleven van de oude versie ervan. Overblijfselen zijn er ook in het omliggende Goffertpark.