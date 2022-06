Het dna van Sparta: Een mooiere entree dan die van het Kasteel is nauwelijks denkbaar

Spangen

In de wijk Spangen in Rotterdam-West waar Sparta in Het Kasteel de thuiswedstrijden afwerkt heeft Sjoerd een ontmoeting met woordkunstenaar en Sparta-fan Derk Otte. Otte zag de wijk Spangen in de loop der jaren veranderen terwijl de sterke band tussen de club en de wijk altijd is gebleven. Ook Otte is groot fan van wijlen Jules Deelder, misschien wel Sparta’s bekendste supporter. Wat is dat toch met Sparta en al die woordkunstenaren?

Het Kasteel

Een mooiere entree dan die van het Sparta-stadion is nauwelijks denkbaar en ook binnen is de historie van het antieke stadion behouden gebleven. Met tribunes die vernoemd zijn naar Sparta-helden en het balkon van het kasteel dat uitkijkt over het veld dat deze zomer weer een echt grasveld is.

Kapper

Rotterdam-Noord is net per se Sparta-gebied, maar het is wel de plaats waar Aad Assman zijn gasten knipt. Hij staat bekend als de Sparta-kapper. Zijn zaak is een soort Sparta-museum. Met shirts en mooie foto’s. En ja natuurlijk, als Feyenoord-fan mag je er óók geknipt worden.

Snackbar Florida

Sparta heft een echte Sparta-kapper maar in de buurt van het stadion is ook een echte Sparta-snackbar. In snackbar Florida haalden voormalige Sparta-spelers en oud-internationals Ed de Goey en Glenn Helder hun snacks na de training. Helder had een steevast een bijzondere bestelling.

Schiemond

Sparta is ook de eerste club van bekende pleintjesvoetballers als Georginio Wijnaldum, Jetro Willems, David Mendes da Silva en Nourdin Boukhari. Sjoerd ontmoet de laatstgenoemde en huidige assistent-trainer van Sparta bij het pleintje waar hij vroeger furore maakte. Boukhari verhaalt over de eindeloze wedstrijdjes die er werden gespeeld tussen verschillende buurten. Hard tegen hard en de beste bleef staan.

