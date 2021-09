Het ‘dramatische dossier’ Onana: ‘Ik vrees dat dit sprookje eindigt in een vechtscheiding’

De club

Zeven maanden nadat wereldkundig werd dat het verboden middel furosemide in Onana’s urine was aangetroffen, pakt de keeper de handschoen weer op in Amsterdam. Ondertussen hielp Ajax hem juridisch en financieel, door samen bij de CAS strafvermindering af te dwingen en het salaris door te betalen. Een nieuwe krabbel van Onana leverde dat niet op. Hij verkocht ook andere clubs een ‘nee’, waardoor de topdoelman afstevent op een transfervrij vertrek volgend jaar.