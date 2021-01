Het einde van het basiselftal

Door Maarten Wijffels



Mohamed Ihattaren ging zaterdag hoofdschuddend naar de kant bij zijn wissel in de 64ste minuut tegen RKC. Meteen zoomden camera’s in op de middenvelder van PSV. Zijn trainer kreeg een vraag over dat mokken, want zo gaat dat na afloop. Roger Schmidt zei onbewogen wat hij al vaker zei. ,,Dit was onze vijfde wedstrijd in dertien dagen. Mo is vijf keer achter elkaar gestart en dinsdag spelen we weer.’’



Bij Ihattaren was het chagrijn van afgelopen weekeinde snel over. Er is simpelweg geen tijd om ergens in te blijven hangen. Vandaag zit hij alweer in de bus voor de uitwedstrijd tegen FC Emmen. Toch is het wel logisch dat het voor hem en veel van zijn collega’s nog schakelen is.