Het eredivisie-elftal van Daniël Dwarswaard: Klaiber, Vuckic en Ndayishimiye

Keeper: Andre Onana (Ajax)

Ik wil best een beetje verrassen in dit elftal. Maar niet op doel. Onana hoort nu al bij de wereldtop.



Rechtsback: Sean Klaiber (FC Utrecht)

Dumfries ligt voor de hand. Even afwijken dan maar. Klaiber is gaan, gaan, gaan. Ongekende drive.



Rechter centrale verdediger: Sebastian Holmén (Willem II)

Ik zie hem in meer teams voorbij komen. Selectie op basis van kwaliteit, maar óók iets anders. Ik interviewde hem na de racisme-rel bij FC Den Bosch. Rake teksten van deze Zweed.



Linker centrale verdediger: Daley Blind (Ajax)

Was zeker in het begin van het seizoen akelig goed. Na hartproblemen weer terug aan het front.