Het eredivisie-elftal van Lex Lammers: Pasveer, Diemers en Ejuke

Keeper: Remko Pasveer

Bij een cult-elftal hoort een cultkeeper. Een doelman die vier assists op zijn naam heeft staan, wie doet dat na? Pasveer, met zijn wilde haardos, heeft met zijn uittrappen goals ingeleid bij Vitesse. Daarbij hield hij de Arnhemse club in een jaar vol voetballende armoede meer dan eens op de been. De Tukker is transfervrij deze zomer (of in het najaar).



Rechtsback: Sean Klaiber

Toont altijd passie. Sterk in duel, ook offensief van waarde. Geen enkele linkerspits in de eredivisie voetbalt graag tegen Klaiber. De tranen na zijn domme gele kaart tegen Ajax in de halve finale van de beker: echte voetbalcult.



Centrum: Marco Senesi

Argentijn deed in het begin niet mee bij Feyenoord. Iedereen stelde vraagtekens bij zijn komst. Revancheerde zich geweldig. Van extra waarde in De Kuip. Die veerkracht en dat karakter is mooi om te zien.