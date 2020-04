Het eredivisie-elftal van Sjoerd Mossou: Midtsjø, Llonch en Dessers

Linkshalf: Pol Llonch

Een speler van stuntploeg Willem II kon niet ontbreken in dit elftal. Sebastian Holmén belandt op het nippertje op de reservebank, Llonch geeft balans aan dit fictieve middenveld. Geweldige balafpakker.



Rechtsbuiten: Steven Berghuis

Zonder enige discussie de beste eredivisiespeler in het kalenderjaar 2020. Was zeker na de winterstop in bloedvorm bij Feyenoord, een toptransfer lonkte, tot de pandemie alles overhoop gooide.



Spits: Cyriel Dessers

Goede kans dat Myron Boadu hem over een paar jaar voorbij is gestreefd natuurlijk. Maar wat knokte Dessers zich geweldig terug na een mislukt avontuur bij FC Utrecht. Niet alleen een uitstekende spits voor de subtop van de eredivisie, ook een character om in te lijsten. Zo’n blikvanger mag iedere eredivisieclub zich wensen.