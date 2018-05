Het geheim achter de penalty's van Oranje? 'Als je mist moet je sprinten'

15 uit 15 raakGeen WK deze zomer voor het ‘grote’ Oranje, maar de KNVB viert wel het winnen van een prestigieus toernooi. Oranje voor spelers onder 17 jaar won vanavond de EK-finale. Italië werd in het Engelse Rotherham in een penaltyserie verslagen (4-1).

Door Maarten Wijffels



En weer moest een penaltyserie beslissen over een wedstrijd van het jeugdige Oranje bij dit EK. De twee series hiervoor tegen Ierland (kwartfinale) en Engeland (halve finale) werden soeverein gewonnen. Maar kon het ook een derde keer? Ja, dus. En nóg overtuigender zelfs. Weer schoten alle Nederlandse spelers vanaf elf meter raak, terwijl dat bij de Italianen maar één speler lukte.

Bondscoach Kees van Wonderen herhaalt daarmee het succes van 2011 en 2012, toen twee Oranje-lichtingen onder 17 jaar ook de Europese titel binnenhaalden.

Vooraf schatte Van Wonderen de finale in als een ‘close-call’ en dat bleek ook zo. Want nadat Nederland vroeg in de tweede helft op een verdiende 1-0 voorsprong kwam via rechtsback Jurriën Timber, kantelde de wedstrijd daarna in amper een paar minuten tijd. Twee schitterende doelpunten hielpen Italië aan een 2-1 voorsprong. Vlak voor tijd zorgde invaller Brian Brobbey echter voor de 2-2, die de penaltyserie inleidde.

Dat Nederland dit EK alle vijftien penalty’s die het mocht nemen ook benutte, is een heel opvallende prestatie. En die kan niet los worden gezien van de aandacht die Van Wonderen en zijn staf aan strafschoppen besteedden. Na elke training werden er verplicht pingels genomen. ,, En we zetten er ook druk op. Als je mist moet je sprinten,’’ legde Van Wonderen na de gewonnen halve finale al uit. ,,Er is een boek geschreven over penalty’s, zaken daaruit vertalen we in sheets. Houd je aan de keuze die je maakt voor een hoek. Pak je rust voordat je trapt. Ze nemen pingels echt goed dit EK.’’

Feyenoorder Ramon Hendriks trapte nu de beslissende penalty binnen. Eerder in de reeks had zijn clubgenoot Joey Koorevaar in het doel van Oranje al twee Italiaanse pingels gestopt.

Wie breken er door naar het grote Oranje?

Natuurlijk is de vraag hoeveel talenten van deze prijswinnende lichting straks gaan doorbreken. En wie het zelfs tot in het ‘grote’ Oranje zullen schoppen. Van de teams die in 2011 en 2012 Europees kampioen werden, is een aantal spelers (Memphis Depay, Tonny Vilhena, Terence Kongolo, Jetro Willems, Karim Rekik in 2011 en Nathan Aké, Riechedly Bazoer, Jorrit Hendrix en opnieuw Vilhena in 2012) A-international geworden. Maar er zijn er ook bij die niet eens het profvoetbal haalden. Van Wonderen heeft nu drie EK’s onder 17 gecoacht. Aan een voorspelling waagt hij zich niet. Wel zegt hij: ‘dit is de lichting die het meest volwassen oogt.’ Daarbij kan deels ook meespelen dat het gros van deze EK-winnaars is geboren in de eerste helft van het jaar. Het zogenoemde geboorte-effect kan ervoor zorgen dat vroegrijpe spelers meer in het oog springen en vaker voor nationale jeugdselecties worden geselecteerd dan spelers uit de tweede helft van een jaar die wat later rijp zijn. Maar met de spitsen Daishawn Redan (Chelsea) en Brian Brobbey (Ajax), centrale verdediger Liam van Gelderen (Ajax), de middenvelders Wouter Burger (Feyenoord) en Ryan Gravenberch (Ajax) en middenvelder/aanvaller Mohammed Ihattaren (PSV) zijn er ook een aantal zeer getalenteerde spelers beschikbaar.

Van Wonderen zelf sluit in de loop van de komende week aan bij dat grote Oranje. Hij is daar assistent van bondscoach Ronald Koeman.

