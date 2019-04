Het geheim van Almere-coach Tobiasen? ‘We hebben gewoon een goed team’

voorbeschouwing Denkt PEC Zwolle aan Europees voetbal? ‘Dat is meer iets voor volgend seizoen’

13:51 Noem het bescheiden, voorzichtig of realistisch. Duidelijk is dat PEC Zwolle-trainer Jaap Stam geen seconde aan Europees voetbal denkt. ,,Dat zou helemaal niet terecht zijn”, zegt de geboren Kampenaar in aanloop naar het uitduel met Willem II (zondag 14.30 uur).