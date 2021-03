Het gevaar van ophemelen: Wie weet uit het blote hoofd waar Bakkali tegenwoordig speelt?

Door Maarten Wijffels



Het was augustus 2013 en Marc Wilmots struinde door de gangen van het Philips Stadion. PSV had net met 5-0 van NEC gewonnen en de bondscoach van België pronkte met het ventje dat drie keer had gescoord. Als was hij een levende trofee. Dat ventje heette Zakaria Bakkali. Hij was 17 jaar, twee turven hoog en op televisie werd hij vanwege zijn dribbeltalent al met Johan Cruijff vergeleken.