Het heden moet nu centraal staan bij Feyenoord

Door Dennis van Bergen



Feyenoord – Ajax is donderdag al lang en breed beslist als zich op de tribunes van de Kuip een spontane identiteitscrisis openbaart. Een hartstochtelijk ‘You’ll never walk alone’ wordt gevolgd door een ruw ‘Martin rot op’, doelend op technisch directeur Martin van Geel, onder wiens leiding dit seizoen geen hoofdprijs zal worden bemachtigd. Het duidt in een notendop de stemming die door Rotterdam-Zuid waait. Een van onvrede. Van wanhoop. Maar toch ook van een intense vorm van clubtrouw, die je in weinig stadions zo nadrukkelijk treft.



Verdeeldheid, kortom. Want hoe moet het nu toch verder met ’s lands grootste volksclub? Hoe gaan die op voorhand ellenlange maanden overbrugd worden dit seizoen, waarin nauwelijks nog wat valt te winnen? Gaan jongelingen als Orkun Kökçü (18) of Wouter Burger (18) hun kans krijgen, als blijk van aanwezige stipjes op de Rotterdamse horizon?