‘Het is crisis bij Feyenoord, écht crisis’

Bruins mist twee duels door schorsing

13 augustus Luigi Bruins mist de komende twee wedstrijden van Excelsior door een schorsing. De middenvelder kreeg zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-1) in de 58ste minuut de rode kaart. Scheidsrechter Siemen Mulder stuurde hem van het veld nadat hij op aanwijzing van de videoscheids de beelden had bekeken van een overtreding van Bruins.