Het is half november en Ajax zoekt... en zoekt... en zoekt...

Tussen 'horen' en 'doen' zit een levensgroot verschil. Bovendien heeft de trainer er zelf voor gezorgd dat al zijn beslissingen inmiddels onder een vergrootglas liggen. Vooral waar het de eeuwige spitsendiscussie Dolberg-Huntelaar betreft. Door de laatste weken niet keihard voor een van hen te kiezen, weten beide spitsen niet waar ze aan toe zijn. Keizer zegt juist blij te zijn met de enorme concurrentie binnen zijn elftal. Want ook op het middenveld is het dringen en lijkt alleen Hakim Ziyech echt zeker van zijn plek. Concurrentie is natuurlijk prima, maar alleen als het door de enorme scherpte bij de elf uitverkorenen overwinningen oplevert.



Dat lukt dus niet vaak genoeg. Daar komt bij: Ajax speelt door de Europese uitschakeling zo weinig wedstrijden dat keiharde keuzes niet te vermijden zijn. In de luxepositie om te rouleren zit Ajax allerminst. Keizer zegt erover: ,,Het zijn grote jongens. De concurrentie aangaan is prima. Ik had op elke positie wel zo'n strijd willen hebben.''



Klinkt goed, maar voorlopig heeft Keizer er eigenlijk alleen maar last van. Nogmaals, het is half november en Ajax zoekt en zoekt. Of hij dat zichzelf verwijt? ,,Ik verwijt het mezelf niet dat er nog geen vaste formatie staat. Er was in het begin van het seizoen geen vaste selectie en dus geen vaste opstelling. We zijn nu zo'n twee maanden verder. Soms gaat het sneller, soms duurt het langer.''



Vanavond is de hoogste tijd.