Het leek wel 2001: oeverloos breien in tijd dat De Boer zelf nog speelde

Door Maarten Wijffels



1. Wat was nou het meest teleurstellend gisteren in de uitvoering bij Oranje?

Het gebrek aan speldiscipline en organisatie. En dat nota bene op dag 1 van een WK-kwalificatiereeks. De 1-0 viel rechtstreeks uit een corner voor Nederland. De 3-0 kwam direct na rust, uit een schot van afstand waarbij niemand de bal aanviel. Het zat hem in het gezamenlijk drukzetten dat sowieso maar matig lukte en in hoe Memphis Depay zijn eerste twee vrije trappen nam. Matthijs de Ligt sprak van ‘details’ die niet klopten in de uitvoering. Maar het waren eerder hoofdzaken. Zelf was hij de man die niet de bal aanviel bij de 3-0, maar achteruit liep na miscommunicatie met Steven Berghuis. Een vraag vooraf was: is het Oranje van Frank de Boer al zover dat één slechte dag niet meteen fataal hoeft te zijn op een toernooi? Daar lijkt het niet op.