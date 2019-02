Het linkerbeen dat Celtic lamlegde

Door Maarten Wijffels



De beelden zijn grofkorrelig. Schokkerig. Wazig soms. En uiteraard in zwart-wit. Inclusief verlenging kijken we twee uur lang naar een finale met ook nog eens een zachte bromtoon door de Oostenrijkse commentaarstem heen.



Is dat erg? Het is te doen. Ook omdat je gaandeweg deze wedstrijd een beetje verliefd wordt op het Feijenoord van 6 mei 1970, nu bijna 50 jaar geleden.



Natuurlijk: het spel heeft nooit het tempo en de intensiteit van tegenwoordig. Maar technisch en tactisch zie je óók door een moderne bril bekeken best veel moois. Sprekende details ook.