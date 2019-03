Het magische geel gloort voor Neres na ‘mooiste week’

Ajax-cap­tain De Ligt: We hebben nog meer in onze mars

10 maart Matthijs de Ligt was blij dat Ajax na de sensationele overwinning op Real Madrid (1-4) in de Champions League vijf dagen later ook in de eredivisie weer bij de les was. Toch had er volgens de aanvoerder nog wel meer ingezeten dan de 4-0 overwinning op Fortuna Sittard.