Het maniakale is verdwenen bij Nicolai Jørgensen: ‘Ik heb een soort reset ondergaan’

Door Mikos Gouka



Hoe gaat het kort voor de start van de competitie met de spits van Feyenoord?

Nicolai Jørgensen: ,,Ik ben honderd procent in orde, dus ik ben gelukkig. Sterker nog, ik voel me voor het eerst sinds lange tijd weer echt geweldig. Ik was vaak te gestrest, omdat ik zo graag helemaal fit wilde zijn. Het jagen daarop heb ik een beetje losgelaten. Het werkt, denk ik. Ik voel me top.’’



De laatste twee seizoenen miste je de volledige voorbereiding door blessureleed. Je liep altijd maar achter de feiten aan. Dat was nu dus anders. Dat belooft iets voor de komende maanden?

,,De laatste seizoenen mislukte mijn voorbereiding inderdaad. Mijn voet en mijn knie speelden me toen parten. Het is zo belangrijk dat ik nu fit uit de voorbereiding ben gekomen, dat ik lekker wedstrijdminuten in de benen heb. Dat had ik als speler van Feyenoord eigenlijk alleen in het seizoen van onze landstitel, in de zomer van 2016. Dat werd ook meteen een topseizoen.’’