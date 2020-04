Het misschien wel een beetje vergeten WK van Oranje in 1998

De laatste indrukken blijven altijd het best hangen. Nee niet de troostfinale tegen de Kroaten, maar het onrecht van die onbestrafte overtreding op Van Hooijdonk in de verlenging van de halve finale tegen Brazilië. Of anders wel de mislukte strafschoppenserie.



Ik was dan net negen, ik zal het WK 1998 niet snel vergeten. Net als het prachtige team. Als het gaat over het Nederlands elftal dan is het vaak over de jaren zeventig, met finaleplaatsen in ’74 en ’78. Het totaalvoetbal, of voetbal in een vuile oorlog. Of anders de meer recente successen van 2010 en 2014.