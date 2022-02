Het niet te winnen gevecht van Roger Schmidt bij PSV

Roger Schmidt heeft PSV laten weten dat het voor hem straks na twee jaar stopt in Eindhoven. Hij heeft het gevoel dat er na dit seizoen niet méér te winnen is dan nu. Niet in de huidige verhoudingen met Ajax. Én niet in de gunfactor rond hemzelf.

Ook in Duitsland is het doorgedrongen dat Roger Schmidt na dit seizoen iets anders gaat doen. Interessant om te zien hoe er daar over wordt bericht. Voetbalblad Kicker zette gisteren beknopt uiteen waar PSV stond bij de komst van de coach in 2020 en hoe de club er nu voor staat.

Een alinea uit Kicker: ,,Roger Schmidt werd in zijn eerste seizoen tweede, na een voor PSV teleurstellende vierde plaats het jaar ervoor. Afgelopen zomer won hij tegen Ajax de supercup en momenteel staat hij met de club slechts twee punten achter de topfavoriet uit Amsterdam, ondanks een mindere selectie.’’

Sec. Droog. Feitelijk, zo’n opsomming. Te feitelijk misschien, maar: het is ook wat het is. PSV hééft zich verbeterd. Alleen: in de Nederlandse perceptie nooit genoeg zolang Ajax beter is.

Die perceptie stoelt op een lange traditie. De statuur van PSV is die van de ‘nummer 2’ die toch vaak genoeg een manier vindt om in de eredivisie nummer 1 te worden. Voetbalhoofdstad Eindhoven, kopte deze krant nog bij het laatste kampioenschap. Dat was in 2018. Alleen is er sindsdien iets wezenlijks veranderd. In 2018 was de derde PSV-titel in vijf jaar voor Ajax reden om te zeggen: genoeg nu! Wij gaan onze selectie vanaf nu écht inrichten naar onze financiële mogelijkheden. En niet half, zoals daarvoor.

Wat dat praktisch betekent, heeft Schmidt nu net voor de tweede winter op een rij ervaren. Vorig seizoen stond PSV met Kerstmis één punt achter Ajax en dat was in Amsterdam het sein om in januari voor 25 miljoen euro een extra spits te kopen, Sébastien Haller. Dit jaar had PSV bij de feestdagen zelfs een punt meer dan. Voor de rivaal het sein om in januari Brian Brobbey terug te halen en achter Steven Bergwijn aan te gaan. Die laatste bleek met 30 miljoen transfersom plus een miljoenensalaris uiteindelijk te duur, maar het geeft de slagkracht en de ambitie aan bij Ajax, daar waar PSV de voorbij transferperiode niemand haalde voor de geblesseerde defensieleider André Ramalho.

Schmidt verwijt PSV niet dat de club in de positie zit waarin ze zit. Zijn relatie met de directie en met zijn spelers is prima. Wel vraagt de Duitser zich af: hoe maak je mensen tevreden met plek 2? PSV wilde nu graag verlengen en dan zou Schmidt twee jaar langer in Eindhoven blijven. Maar hoe aantrekkelijk is dat: vier jaar trainer zijn van de eigenlijke nummer twee van een land, die het in de perceptie van het publiek alleen goed doet door kampioen te worden? En ook: hoe dankbaar is het dan werken?

Schmidt heeft het gevoel dat er na dit seizoen in Nederland niet méér voor hem te winnen is dan nu. Niet in de huidige verhoudingen met Ajax. Maar evenmin in de gunfactor rond hemzelf.

Want dat laatste speelt ook een rol en vooral hier moet Schmidt ook flink naar zichzelf kijken. Hij heeft zijn eigen presentatie als extra handicap. Op veel Nederlanders komt hij over als een trainer die vaak wijst naar anderen. Een Calimero. En tegelijkertijd eigenwijs. Een Duitser die ‘ons’ wel even komt vertellen hoe je moet wisselen om spelers fit te houden, maar die vervolgens toch een constante stroom geblesseerden heeft. Schmidt kreeg ook mee hoe een vol Philips Stadion hem uitfloot na het wisselen van Cody Gakpo bij een achterstand tegen Feyenoord. Dat hij met PSV sowieso zelden toppers wint, doet de rest.

Plus het beeld dat PSV hem ‘de sleutels van de club heeft gegeven’, kritiek die vaak klinkt. Carte blanche op transfergebied en bij het inrichten van de speelwijze. De praktijk op dit specifieke punt? Die is veel genuanceerder. In Schmidts eerste jaar was zijn stempel op beide vlakken groter dan die nu is. De 4-2-2-2 speelwijze van het begin is al lang ingeruild voor een 4-2-3-1 die veel eredivisietrainers hanteren. Als Gutiérrez, Mauro Junior, Ramalho en Vinícius spelen, doen er in het PSV van Schmidt nu meer latino’s mee dan Duitsers. En zoals PSV het laatst aanpakte tegen Ajax, de boel dichtmetselen en spelen vanuit de snelle omschakeling, zo had pak ’m beet Phillip Cocu het ook kunnen neerzetten in zijn tijd.

Spelers als Zahavi, Mwene, Max; dat zijn door Schmidt gehaalde voetballers die na zijn vertrek zullen of kunnen verdwijnen. Maar voor de rest? Neem Mario Götze. Stel: PSV zou Peter Bosz vragen als opvolger van Schmidt, dan is Götze de eerste die zegt: prima, die heb ik bij Borussia Dortmund meegemaakt. Hij hielp mij om destijds weer terug te keren bij het Duitse nationale team.

Bij de opvolging van Schmidt wordt het interessant of PSV weer terugschakelt naar een trainer met wortels in de club. Schmidt was de eerste PSV-coach zonder verleden in Eindhoven sinds interim-coach Dwight Lodeweges in 2009. Voor Nederlandse trainers blijft de club altijd een interessante werkgever. Alleen, ook voor bijvoorbeeld Cocu geldt: bij terugkeer zal ook hij PSV coachen in de veranderde verhoudingen waar Schmidt mee te maken kreeg. Kampioen worden zoals in 2018, met Schwaab, Isimat-Mirin en Brenet in de defensie en Hendrix op het middenveld, dat is voor PSV nu een utopie.

