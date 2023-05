Het raadsel Brian Brobbey bij Ajax: ‘Je zet zo’n jongen te kakken als je steeds vertelt dat hij niet fit genoeg is’

Voetbalpod­cast | ‘Joël Drommel in de bekerfina­le op doel bij PSV, ik blijf het opmerke­lijk vinden’

Het aftellen tot de bekerfinale in Nederland. Komende zondag staat deze op het programma. PSV en Ajax nemen het in De Kuip tegen elkaar op. In de Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff met PSV-watcher Rik Elfrink het gevoel in Eindhoven. Zeker na die 3-0 zege op Ajax afgelopen weekend.