Het sleutelduel: Tagliafico tegen Lozano

Voor Hirving Lozano is dit de mooiste week van het seizoen. Midweeks in de Champions League tegen Barcelona, vanmiddag thuis tegen Ajax. Hij weet dat dit zo’n week is waarin het moet gebeuren. Deze twee duels, daarin kan hij een toekomstige transfer naar een grote club in een topcompetitie verdienen.



Want scoren tegen Heracles of NAC of zelfs tegen AZ, zoals vorig seizoen bij de spectaculaire 2-4 in Alkmaar; allemaal leuk en aardig, maar buitenlandse scouts kijken daar niet naar. Die vinden alleen interessant hoe Lazono speelt als PSV in de eredivisie tegen Ajax en Feyenoord moet. En hoe hij het doet in Europese wedstrijden.



‘Gebrand’. Dat is een woord dat past bij de Mexicaan vandaag, bij het weerzien met Ajax en Nicolas Tagliafico, vijf maanden na die dolle zondagmiddag in april toen PSV thuis tegen de rivaal de landstitel pakte. Lozano scoorde zelf destijds niet, maar zijn rushes lieten een spoor van ravage na. Trainer Mark van Bommel zal hem vandaag op het hart drukken weer vaak diep te gaan zonder bal, want dat zijn ze bij Ajax niet gewend. Dit seizoen was er nog geen enkele tegenstander die dat deed met de dynamiek en de klasse van Lozano. Eén gevaar ligt wel op de loer. Dat Lozano té gretig is, te graag de boel wil zelf wil forceren. En dan gefrustreerd raakt als het niet lukt.