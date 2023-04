Het spookt in het Rat Verlegh Stadion: NAC pakt in extremis punt tegen Willem II

met video John Heitinga na dramati­sche middag bij PSV: ‘Zij waren veel effectie­ver dan wij’

Ajax-trainer John Heitinga was niet te spreken over de manier waarop zijn ploeg in Eindhoven omging met balbezit en de kansen. Ajax verloor met 3-0 en moest daardoor de tweede plek in de eredivisie aan de ploeg van Ruud van Nistelrooij laten. ,,Zij waren veel effectiever dan wij.”