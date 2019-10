Het stadion van Young Boys is historische grond voor Nederland

Vijf duelsHet Stade de Suisse, voorheen het Wankdorfstadion, werd wereldberoemd dankzij de WK-finale van 1954, West-Duitsland - Hongarije (3-2), beter bekend als Het Wonder van Bern. Maar ook Nederlandse ploegen speelden een paar historische potjes in het stadion waarin Feyenoord vanavond van BSC Young Boys hoopt te winnen.

EK 2008: Nederland - Italië (3-0)

Met Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Giovanni van Bronckhorst als uitblinkers verrast Oranje vriend en vijand door regerend wereldkampioen Italië tijdens de eerste wedstrijd van het EK op 9 juni 2008 met 3-0 te verslaan. Cruciaal in het duel in Bern is de 1-0 van Ruud van Nistelrooy, die bij zijn goal buitenspel lijkt te staan. Scheidsrechter Peter Fröjdfeldt keurt de treffer echter terecht goed, omdat de Italiaanse verdediger Christian Panucci buiten de (achter)lijn ligt en buitenspel daarmee opheft. Sneijder en Van Bronckhorst maken het feest compleet.

Volledig scherm Ruud van Nistelrooy wordt na de 1-0 gefeliciteerd door Wesley Sneijder.

EK 2008: Nederland - Frankrijk (4-1)

Volledig scherm Tienduizenden fans maakten in 2008 de reis naar Bern. © Koen van Weel Vier dagen na de 3-0 zege op Italië verslaat Oranje ook de vice-wereldkampioen. De ploeg van Marco van Basten is in Bern niet te houden en klopt Frankrijk met 4-1. Robin van Persie en Arjen Robben scoren als invaller. Dirk Kuijt en Wesley Sneijder maken de andere goals voor Nederland, dat zich na twee duels al plaatst voor de kwartfinales. Het Wankdorfstadion is van Oranje, dat met een B-ploeg ook de laatste groepswedstrijd van Roemenië (2-0) in Bern wint. In de kwartfinale speelt Oranje in Basel en direct gaat het mis: Rusland wint na verlenging met 3-1.

Volledig scherm Vreugde bij Rafael van der Vaart, Joris Mathijsen en Dirk Kuyt tijdens Nederland - Frankrijk in Bern. © ANP

2005: FC Thun - Ajax (2-4)

In de groepsfase van de Champions League wijkt FC Thun voor de thuisduels uit naar Bern. Daar spelen de Zwitsers op 2 november een gedenkwaardige wedstrijd tegen Ajax. De ploeg van trainer Danny Blind lijkt in het Wankdorfstadion rijp voor de sloop. Maar Nigel de Jong en Nourdin Boukhard zorgen met hun goals in de laatste minuut voor een Amsterdamse ontsnapping: Ajax wint met 2-4.

Volledig scherm Feest bij Ajax na de 2-3 van Nigel de Jong (l). Steven Pienaar, Nourdin Boukhari en Hedwiges Maduro vieren mee in Bern.

1988: BSC Young Boys - FC Den Haag (1-0)

Door goals van Ron de Roode en Remco Boere wint FC Den Haag in 1987 op eigen veld met 2-1 van Young Boys. Maar in de return op 4 november in Bern gaat het mis. De ploeg van trainer Pim van de Meent verliest met 1-0 en is in de tweede ronde van de Europa Cup II uitgeschakeld. Later in het toernooi moet ook Ajax naar het Wankdorfstadion, waar het veld op 9 maart 1988 eerst sneeuwvrij moet worden gemaakt. Door een goal van John Bosman winnen de Amsterdammers – met het trio Barry Hulshoff, Spitz Kohn en Bobby Haarms op de bank – het duel in de kwartfinale met 0-1. Ook in de return wordt het 1-0 voor Ajax.

Volledig scherm Jan Wouters, John Bosman, Robbie Witschge, Ronald Spelbos en Danny Hesp (vlnr) inspecteren het veld in Bern voor het duel met Young Boys. © ANP

1979: Argentinië - Nederland (0-0)

Ter ere van het 75-jarig bestaan van de FIFA speelt het Nederlands elftal op 22 mei 1979 tegen Argentinië. Voor Oranje moet het jubileumduel een revanche worden voor de verloren WK-finale van een jaar eerder. Dan lukt niet helemaal. De ploeg van bondscoach Jan Zwartkruis blijft steken op 0-0 en verliest onfortuinlijk na strafschoppen. Uniek aan de interland is twee spelers met dezelfde naam in actie komen voor Nederland: Jan Peters van AZ en Jan Peters van Feyenoord. Nog unieker: beide Jannen Peters missen in de penaltyserie vanaf elf meter.