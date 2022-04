Het stempel ‘Lucky Ajax’ is door het verleden snel gegeven, maar ook te kort door de bocht

Door Johan Inan



In een interview met Trouw stelde aanstaand Manchester United-coach Erik ten Hag eerder deze week dat zijn erfenis bij Ajax vooral in de gegroeide winnaarsmentaliteit gezocht moet worden. ,,Er is nog meer een winnende cultuur in de club gekomen. Misschien zit daar wel mijn grootste invloed. In Nederland is daar vaak weinig aandacht voor. Het gaat met trainers altijd over tactiek, maar mentaliteit is een minstens zo belangrijke factor. Of Ajax die tekortkwam toen ik kwam? Jij zegt het. Ik denk het ook.”



Na de late zege op NEC constateerde Ten Hag dat Ajax tijdens zijn afscheidstournee de vruchten plukt van wat hij al vroeg na zijn aanstelling in 2018 ontdekte en poogde te implementeren. ,,Een winnende cultuur kweken, daar zijn we mee aan de slag gegaan met de organisatie, de staf en het team. Dat heeft zich al heel vaak uitbetaald. We moeten het nog wel aanscherpen, want er zijn nog vier duels te gaan”, aldus de trainer, die leiders als Dusan Tadic en Daley Blind en met een handvol latino’s overlevingsdrang naar de hoofdstad liet halen.