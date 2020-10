Het voetbal eerlijker door de VAR? Hou op nu

FC Emmen ontneemt Fortuna Sittard na rust alsnog eerste zege

18 oktober Lisandro Semedo wil nog weleens zijn dag niet hebben namens Fortuna Sittard. Maar laat hem tegen FC Emmen spelen en er komen bovennatuurlijke krachten bij hem los. Zo was het ook vanavond in stadion de Oude Meerdijk. Toch was zijn doelpunt niet genoeg voor de zege. De thuisclub zette een 0-2 achterstand om in een 2-2-remise.