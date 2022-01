Het wordt voor Van Gaal nog een hele klus om drie keepers aan te wijzen voor het WK

reactie Bakker terug in basis GA Eagles, maar duel met RKC beklijft niet: ‘Zitten in een lastige fase’

De terugkeer van Justin Bakker in de basisformatie van Go Ahead Eagles was er niet eentje die de centrale verdediger zich lang zal heugen. In een nog altijd lege Adelaarshorst leverde de thuisploeg een heel matig duel af en ging het met 0-2 onderuit tegen RKC.

16 januari