Hevige mist, maar Fortuna - Feyenoord en Eindhoven - Utrecht gaan ‘gewoon’ door

Waarom Heinrich Welling zijn snor drukt bij de loting

18:04 Er zitten nog zestien clubs in het toernooi om de TOTO KNVB Beker, maar er zal geen loting meer zijn. Heinrich Welling legt uit waarom we hem tot de finale niet meer zullen zien. ,,De spanning is nu een beetje weg, maar dat zal vooral gewenning zijn.”