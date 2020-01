Hevige mist, maar Fortuna - Feyenoord en Eindhoven - Utrecht lijken door te gaan

Het veld in Sittard is gekeurd door arbiter Kevin Blom, die voorlopig geen reden ziet om het duel in de achtste finales van de KNVB-beker af te gelasten. ,,Sittard ligt laag, dus het verandert per minuut, zoals je ziet. Maar vooralsnog is het prima‘’, luidt het voorlopige oordeel van Blom tegen Fox Sports. Rond 19.45 uur volgt een definitief besluit.