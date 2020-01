Hiddink begonnen bij PSV: ‘Ik ben adviseur met kleine letters’

Door Maarten Wijffels



Dinsdagmiddag in de bossen van Eindhoven. PSV traint. Een oude bekende kijkt toe bij de omheining. Guus Hiddink is net aan komen lopen uit de kantine van de Herdgang. En: goeie koffie binnen?, vragen we. Een lach. Een gevat antwoord: ,,Koffie? Nee, ik drink geen koffie meer.’’ Oh. Wat dan wel? ,,Vaker thee nu. Of niks.’’