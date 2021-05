Hier heeft Ajax allemaal nog voor te spelen

Sportieve plicht

Aangezien een vroege landstitel in de lijn der verwachting lag, kreeg trainer Erik ten Hag al meerdere malen de vraag voorgelegd hoe hij het restant van het seizoen ging invullen. Dan benadrukte de coach steeds als eerst dat Ajax ook met de titel op zak een sportieve plicht te vervullen heeft. Zondag, nadat Ajax de schaal tegen Emmen veiligstelde, herhaalde hij: ,,We zitten met zeventien andere clubs in de competitie, waarvan er nog een hoop ergens voor spelen.”