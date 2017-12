Hilariteit om vergissing van Kraay jr in live-uitzending

Groenendijk: ‘ADO kan ook PSV pijn doen’

16:52 Na twee overwinningen op een rij gaat ADO Den Haag vol vertrouwen naar koploper PSV. ,,We willen gewoon winnen morgen’’, zegt trainer Fons Groenendijk. ,,En ook volgende week tegen PEC Zwolle. We hebben nog twee geweldige wedstrijden op papier. Daar willen we een feest van maken.’’