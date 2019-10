Historische Klassieker in de maak? Feyenoord alleen 62 jaar geleden sneller met 4-0 achter

• Na veertig minuten moest Kenneth Vermeer de bal al voor de vierde keer uit het net halen. De laatste keer dat dat een Feyenoord-goalie zo snel gebeurde moeten we terug naar het jaar dat Rusland de Spoetnik lanceerde. In 1957 kwam Elinkwijk nóg sneller op een 0-4 voorsprong.



• Nicolás Tagliafico, maker van de 2-0, is de tweede Argentijn met een eredivisiegoal in De Klassieker. Mauro Rosales was op 14 november 2004 de enige andere Argentijnse doelpuntenmaker, ook namens Ajax. Met Tagliafico en Neres (3-0) scoorden er voor het eerst twee Zuid-Amerikanen in een Klassieker.



• Voor Feyenoord was het de snelste achterstand van twee doelpunten in de Eredivisie sinds 17 februari 2013, toen PEC Zwolle al na zes minuten 2-0 voor kwam. Feyenoord kwam toen nog terug, maar verloor wel (3-2).