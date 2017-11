Historische thuisnederlaag NAC tegen Ajax

NAC had al niet zo'n fraaie geschiedenis tegen Ajax en die heeft er zaterdag nog eens een inktzwarte pagina bij gekregen. Een ontluisterend zwak NAC verloor in eigen huis met 0-8. Het was de grootste thuisnederlaag sinds 26 augustus 1978 toen er met 1-7 werd verloren van - jawel - Ajax. Na 33 minuten stond er al een bijna net zo historische 0-5 tussenstand op het scorebord.



Het strijdplan van NAC, met aanvoerder Pablo Marí en Thierry Ambrose na blessureleed terug in het elftal, was vanaf de eerste seconde duidelijk: de Bredanaren trokken zich massaal terug op de eigen helft in de hoop Ajax zo lang mogelijk van zich af te houden. Maar al na 13 minuten kon dat plan de prullenbak in, toen Matthijs de Ligt bij een corner kinderlijk eenvoudig Marí van zich afschudde en de 0-1 binnenkopte.



Vervolgens volgde een twintigtal rampzalige minuten voor NAC, waarin de thuisploeg volstrekt belachelijk werd gemaakt. Tekenend was een actie van Ajax-middenvelder Hakim Ziyech, die Manu García door de benen speelde. Ondertussen kreeg NAC er ook nog eens 4 (twee keer Donny van de Beek, opnieuw De Ligt en David Neres) om de oren, waardoor Ajax na 33 minuten al met 0-5 leidde. Veelzeggend over de Bredase armoe: de laatste keer dat de Ajax in die luxepositie verkeerde, was in 1966.



Schade beperkt houden

Na rust trachtte NAC-trainer Stijn Vreven de schade beperkt te houden met het inbrengen van verdediger Bart Meijers voor aanvaller Giovanni Korte. NAC kreeg via Rai Vloet, die vlak voor rust ook al de paal had geraakt, zowaar nog een mogelijkheid op de eretreffer, maar het was allemaal veel te weinig en bovendien veel te laat. Ajax freewheelde naar het einde en liep via Lasse Schöne (penalty na overtreding van Mounir El Allouchi), invaller Klaas-Jan Huntelaar en opnieuw Van de Beek nog uit naar 0-8.