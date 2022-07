Hobie Verhulst leeft eindelijk zijn droom: eerste doelman van AZ

Door Nik Kok



Eerste keeper worden bij AZ was voor Hobie Verhulst lange tijd ver weg, maar vanavond staat hij op zijn 29ste toch maar mooi op doel bij de club waarvan hij altijd al supporter was. Als ballenjongen maakte hij een van de grootste sportieve drama’s uit de clubhistorie mee, toen AZ in 2005 in de oude Alkmaarderhout in de laatste seconde van de blessuretijd verloor van Sporting Lissabon en daardoor de UEFA Cup-finale misliep. ,,Ik was toen al een ballenjongen met ambitie. Ik wilde niets liever dan eerste doelman van AZ worden’’, zegt Verhulst. Zeventien jaar later is het dus zover.