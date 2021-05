Hoe 'absolute grootmacht Frankrijk' en Jong Oranje van elkaar verschillen

Uitspraak vanavond al in kort geding: ongeloof bij FC Utrecht, verbazing bij Feyenoord en KNVB

17:28 De rechter doet uiterlijk vrijdagavond om 19.30 uur een uitspraak in het kort geding dat FC Utrecht heeft aangespannen tegen de KNVB. FC Utrecht is het niet eens met het besluit dat de finale van de play-offs is verplaatst van zaterdagavond naar zondag om 12.15 uur. Volg de uitspraak van de voorzieningenrechter via ons liveblog.