Hoe boerenslimme, schuwe jongen uit Epe zich zó kan vergalopperen

E-bike bezitter vogelvrij: diefstal stijgt explosief, aangiftes gewone fietsen halveert

Het aantal diefstallen van elektrische fietsen is in twee jaar tijd met 75 procent toegenomen. In Zwolle lijkt zelfs sprake van een ware e-bike-inbraakgolf. Dat blijkt uit een analyse door de Stichting Aanpak Fiets en E-bikediefstal (SAFE). Die vindt dat de politie fietsendiefstal eindelijk eens prioriteit moet gaan geven.

7 februari