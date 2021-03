Hoe de blunder van Brard Feyenoord ook kansen biedt

Door Mikos Gouka



Dat er een frisse wind moest gaan waaien op Varkenoord, dat had technisch directeur Frank Arnesen al door voor hij überhaupt één voet op het trainingscomplex van de jeugd van Feyenoord had gezet. De verhalen over de verziekte verhoudingen in Rotterdam-Zuid waren hem al vooruit gesneld, zoals de Feyenoord Academy ook het stempel kreeg vast te houden aan stokoude principes.