Hoe Excelsior de titelkansen van Ajax frustreerde

Wie weet kan Excelsior weer een cruciale rol spelen in de strijd om de landstitel. Net als in 2007 toen de Rotterdammers reeds veroordeeld waren tot de play-offs, maar op de bizarre laatste speeldag wonnen van de gedoodverfde kampioen AZ. ,,Ten Cate had me die week nog gebeld met de vraag ‘wat doen jullie?’ Ik heb hem toen gezegd dat we met ons sterkste team zouden spelen, omdat we goed de nacompetitie in wilden gaan. Henk dacht ‘als Excelsior wint, wordt Ajax kampioen’.’’



Dat eerste lukte dus, maar PSV ging na een 5-1 zege op Vitesse op doelsaldo met de titel aan de haal. Ajax kwam uit bij Willem II (0-2) uiteindelijk één goal tekort. Excelsior handhaafde zich in de play-offs. Lokhoff ziet Ajax niet opnieuw de titel verspelen. ,,Het lijkt me sterk dat ze het nog weggeven. Ik heb deze week ook genoten van de wedstrijd tegen Juventus. Dat was van een heel hoog niveau.’’



Op papier is Excelsior kansloos zou je zeggen. Van de 21 uitwedstrijden tegen Ajax verloren de Rotterdammers er immers twintig. ,,Het wordt dus weer eens tijd. Ajax heeft zóveel meer kwaliteit dan Excelsior. Toch is het altijd afwachten hoe de wedstrijd verloopt. Na de Champions League moeten ze zich weer zien op te laden voor Excelsior. Dat zal niet meevallen.’’