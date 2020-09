Hoe Feyenoord het genadeloze Estudiantes kleinkrijgt en de wereldbeker wint

Makkelie fluit in Nations League en openings­wed­strijd eredivisie

7 september Danny Makkelie heeft morgen in Stockholm de leiding over het duel in de Nations League tussen Zweden en Portugal. Vier dagen later fluit de 37-jarige arbiter ook de openingswedstrijd in de eredivisie, tussen FC Utrecht en AZ. Dat duel in De Galgenwaard begint zaterdagmiddag om 16.30 uur, een nieuw aanvangstijdstip in de eredivisie.