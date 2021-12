Hoe Friesland het hele weekend onder hoogspanning stond vanwege de derby

Uitblinker Unnerstall breekt lans voor bekriti­seer­de Drommel: ‘Denk dat Joël gewoon een prima keeper is’

Ze worden constant met elkaar vergeleken. In Enschede, in Eindhoven en in de rest van Nederland. De keepers Lars Unnerstall en Joël Drommel wisselden in de voorbije zomer van club en dat gaat de één beter af dan de ander.

16 december