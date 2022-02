Hoe ‘grensoverschrijdende’ architect Marc Overmars Ajax met flink instortingsgevaar opzadelt

Giganti­sche blunder Mvogo wordt PSV fataal tegen AZ: zeer duur puntenver­lies in titel­strijd

PSV heeft het nog niet in 2022. Zaterdagavond verspeelde de ploeg dure punten tegen AZ in de strijd om de titel, het werd 1-2. Yvon Mvogo, die van Roger Schmidt de voorkeur kreeg boven de gepasseerde Joël Drommel, leidde met een flater van jewelste de nederlaag in.

5 februari