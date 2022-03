Hoe het allemaal zit met de lening van 30 miljoen euro die PSV afsluit en welke risico's eraan verbonden zijn

Met zoveel cash zou de club meer vrijheid van handelen hebben op de transfermarkt en de concurrentie voor het aantrekken talenten veel beter aan kunnen gaan.



Neem de aankoop van Denzel Dumfries, in 2018. PSV had hem al eerder vast willen leggen, toen hij bij Sparta speelde. De club deed dat niet, omdat hij toen nog geen directe toegevoegde waarde voor de A-selectie was en voor Jong PSV eigenlijk een te dure optie. Daardoor moest PSV medio 2018 liefst 5,5 miljoen euro uitgeven. Een of twee jaar eerder was dat veel goedkoper geweest en had PSV hem via Jong PSV en een eventuele uitleenbeurt zelf kunnen opleiden.