Hoe houdt PEC zich bij VVV na ontslag van Van ‘t Schip?

Emanuelson zet liefde voor Ajax opzij: ‘Zondag zijn we even geen vrienden’

8:24 Hij is geboren in Amsterdam en heeft Ajax in zijn hart zitten. Maar als speler van FC Utrecht zet Urby Emanuelson die liefde zondag even opzij als Ajax naar De Galgenwaard komt. De 32-jarige middenvelder weet maar al te goed dat 'Ajax-thuis' voor de fans van Utrecht de wedstrijd van het jaar is.